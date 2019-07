Polícia deverá indiciar agressora por prática de violência no Gre-Nal

As pessoas envolvidas no desentendimento ocorrido no último sábado (20), durante o jogo entre Internacional e Grêmio, no estádio Beira-Rio, compareceram à 20ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre nesta segunda-feira, para prestarem depoimento. No vídeo, que viralizou na internet, sendo compartilhado por personalidades do Brasil inteiro, como a cantora sertaneja Marília Mendonça e Rafinha Bastos, uma torcedora colorada aparece agredindo uma gremista que agitava uma camiseta do seu time.

Após ouvir quatro pessoas envolvidas no caso, a Polícia Civil deve indiciar a torcedora colorada por prática de violência. Ela deverá ser enquadrada no artigo 13-A do Estatuto do Torcedor que fala sobre “promover tumulto, praticar ou incitar a violência”.

Confira o vídeo:

