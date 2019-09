Polícia investiga crime de tortura contra adolescente que tentou furtar chocolate em mercado de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo vai investigar um crime de tortura cometido por seguranças do supermercado Ricory, na Vila Joaniza, zona Sul de São Paulo, contra um menino de 17 anos. O fato aconteceu no mês de agosto, quando o jovem teria tentado furtar um chocolate do mercado. Nesta terça-feira (3), o adolescente passou por exame de corpo e delito.

Um vídeo foi gravado no momento em que o menino era espancado e divulgado nas redes sociais. As imagens, com duração de 40 segundos, mostram o jovem nu. Ele foi amordaçado pelos criminosos e trancado em uma sala, onde apanhou com um chicote feito com fios trançados.

Nessa segunda (2), o menino prestou depoimento. Ele contou aos policiais que pegou uma barra de chocolate e tentou sair do mercado sem pagar. No momento em que estava saindo, foi abordado por dois seguranças, que o levaram para a sala onde ocorreram as agressões.

No ambiente, ele foi torturado por 40 minutos. O adolescente afirmou que ainda não tinha prestado boletim de ocorrência por medo de ser morto. Conforme o depoimento, os seguranças tinham ameaçado matá-lo caso ele contasse o que aconteceu para alguém.

O caso está sendo apurado pelo 80º Distrito Policial, da Vila Joaniza, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O delegado responsável pelo caso já verificou as imagens de câmeras de segurança e conseguiu identificar os responsáveis pelo crime. Os seguranças vão ser ouvidos, assim como funcionários do estabelecimento.

O conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos (Condepe), Ariel de Castro Alves, pediu para que o Conselho Tutelar da Cidade Ademar acompanhe o caso, além de prestar apoio ao jovem.