Notas Brasil Polícia prende ladrão de banco mais procurado do Nordeste

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O assaltante de banco mais procurado da região Nordeste foi preso na madrugada de domingo (19) pela Polícia Civil de São Paulo por uso de documento falso. Ele era procurado pela Justiça de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, no Nordeste. Além disso, também era investigado pela polícia de Alagoas. O homem, de 37 anos, foi preso no Centro da capital paulista.

