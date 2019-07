A construção da Ponte do Costa, na ERS-702, está na etapa final de execução, com aproximadamente 75% dos serviços realizados. A estrutura é o principal acesso a Piratini, ligando o município à BRS-293, no sul do Estado. Executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a obra tem investimento de R$ 6,3 milhões.

