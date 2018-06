Um incêndio destruiu um apartamento na madrugada desta quarta-feira (13) no Centro de São Paulo. Uma criança estava sozinha quando fogo começou, por volta das 3h30min, e foi salva pelo porteiro do prédio. Ninguém se feriu. Ao ouvirem os gritos de socorro, os outros moradores também notaram o incêndio e saíram do edifício. Os bombeiros controlaram o fogo por volta das 4h30min.