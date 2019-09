A Prefeitura de Porto Alegre participa do 6º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, em São Paulo. Nesta quinta-feira (05), serão compartilhadas as principais ações, estratégias e aprendizados adquiridos a partir de um grande mapeamento realizado no município, durante o painel Metodologias inovadoras no enfrentamento do câncer: a experiência City Cancer Challenge no Brasil.