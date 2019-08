Porto Alegre Em Cena inicia pré-venda de ingressos nesta terça

Trazendo apresentações em diversos espaços culturais da capital, a pré-venda de ingressos do Porto Alegre Em Cena estará disponível para algumas atrações a partir desta terça-feira (20). Com a abertura ficando a cargo do espetáculo Dakh Daughters Band (Ucrânia), no Theatro São Pedro, o evento trará ainda dez peças que concorrem ao Prêmio Braskem Em Cena.

Espetáculos disponíveis na Pré-venda

Dakh Daughters Band (Ucrânia); P.I – Panorâmica Insana (RJ); Todo Mundo tem um Sonho; A Fome; Ainda que seja noite; Arena Selvagem; Das Amarras Dela; ELAS; Macbeth e o Reino Sombrio; Meierhold; O Feio; Os Palhaços de Tchekhov; e Ranhuras. Para os demais espetáculos do festival, a venda começa no próximo dia 30.

Pontos de venda

Internet

Site: uhuu.com/poa-em-cena

Bilheteria Oficial – Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo 545, em frente às escadas rolantes, 2º piso)

Horário: Segunda a sábado das 13h às 21h

CMC – Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307)

Horário: Uma hora antes do início da apresentação – exclusivamente em dias de espetáculo na Sala Álvaro Moreyra e Teatro Renascença

Quando houver disponibilidade de ingressos no dia do espetáculo, estes serão vendidos uma hora antes do início da apresentação diretamente no teatro.

Para demais informações a equipe do evento disponibiliza o número: (51) 3289-8169

Deixe seu comentário: