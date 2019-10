Porto Alegre recebe o 20º Congresso de Revendedores de Combustíveis da Região Sul e Expopetro 2019

O Centro de Eventos do Barra Shopping Sul está sediando o 20º Congresso de Revendedores de Combustíveis da Região Sul e a Expopetro 2019. Esta é a primeira vez do evento aqui em Porto Alegre, que acontece de dois em dois anos em Gramado. O presidente do Sulpetro, João Carlos Dal’Agua, falou sobre a decisão de mudar o local do evento. “Foi um desafio muito grande, uma decisão radical que a gente tomou de transferir de Gramado para cá, porque a gente entende que o momento tem muitas incertezas e muitas inseguranças e nós precisamos trazer mais revendedores, trazer mais para o segmento, para trocar as ideias”, explicou o presidente.

A feira, que começou nesta quarta-feira (09) e vai até esta quinta (10), conta com a presença de 40 marcas de produtos, equipamentos e serviços voltados ao ramo varejista de combustíveis. O número representa um aumento de 30% no número de expositores em relação à edição de 2017. “Além do crescimento na quantidade de expositores, a Feira e o Congresso passaram por uma reformulação completa, apresentando um conceito mais enxuto, direcionado exclusivamente aos empresários do segmento de postos de combustíveis”, relatou Dal’Agua.

De acordo com o presidente, o objetivo da mudança é proporcionar um espaço que valorize o tempo dos participantes, reunindo expositores e palestrantes que possam agregar novas ideias, informações e oportunidades de negócios com foco nas tendências e inovações para o setor. “Nós temos um cenário muito confuso e incerto pela frente. Não sabemos o que vai acontecer com a questão dos carros elétricos. Temos uma geração que não tem mais a ambição do carro próprio, ela prefere um compartilhamento, então isso muda a configuração. Nós temos um cenário de privatizações de refinarias que pode alterar, um outro de possibilidade de verticalização onde as distribuidoras operariam postos, também pode mudar, então são muitos os fatores que estão atuando”, explicou João Carlos.

Outras informações podem ser obtidas pelo site do Congresso, onde também é possível ainda fazer a inscrição.

Confira a programação do último dia do evento:

10 de outubro (quinta-feira)

10h – Abertura da Expopetro 2019

10h15 – Painel 1 – “Cenário econômico brasileiro”

O economista Aod Cunha e a economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo, debatem sobre a economia brasileira.

11h30 – Apresentação do Movimento Combustível Legal pela Plural ─ Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência

14h – Painel 2 – “Inovação”

Gil Giardelli – estudioso de Inovação, Economia Digital, membro do WFSF (Federação Mundial de Estudos do Futuro), em Paris, e da World Future Society, em Chicago –, Giselle Valdevez – consultora em gestão de negócios e de projetos, planejamento estratégico, suporte a franquias, desenvolvimento e aplicação de programas de treinamento para a área de varejo, com expertise no segmento de combustíveis

16h30 – Palestra “Motivação e liderança”, com José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino.

Veja as fotos da abertura do evento:

