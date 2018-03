Porto Alegre tem maratona com 12 horas de dança no Centro Municipal de Cultura neste domingo

Para comemorar o aniversário de 246 anos da cidade de Porto Alegre, a SMC (Secretaria Municipal da Cultura), por meio do Centro Municipal de Dança, promoverá neste domingo (25), a partir das 11h, a Maratona de Dança, com 12 horas de programação gratuita no Centro Municipal de Cultura (CMC). A atividade integra a programação da Semana de Porto Alegre. O objetivo é promover um encontro entre artistas e público, valorizando a diversidade e amplitude da produção da dança na capital gaúcha que vem encontrando formas de superar a crise e afirmar a multiplicidade de ações em vários espaços da cidade.

Dentre as atividades serão apresentadas performances, intervenções, piquenique dançante e oficinas a partir das 11h. A programação inicia com um Baile de Danças Circulares e a partir das 12h30, o público poderá confraternizar no piquenique dançante curtindo diversas performances.

Durante a tarde haverá o workshop de Estudos do Corpo, apresentações e performances no saguão do Centro Municipal de Cultura. A partir das 17h30 o público poderá curtir uma programação especial no clima dos cafés dançantes com apresentações de dança flamenca, sapateado, tango e danças de salão. Às 18h30min, o Grupo Afrosul se apresenta nas escadarias do Centro Municipal de Cultura.

A partir das 19h30 no Teatro Renascença haverá a cerimônia de Entrega do Prêmio Açorianos de Dança 2017 reconhecendo profissionais e ações de dança que marcaram a produção do ano passado na cidade. O Prêmio inclui categorias artísticas como bailarino/as, coreografia, direção, trilha sonora, entre outras, além de prêmios para novas mídias e projetos de formação e difusão.

A Semana de Porto Alegre é apresentada pela Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Prefeitura de Porto Alegre e Companhia Zaffari, com patrocínio Caixa e Governo Federal. Agenciamento cultural: Primeira Fila Produções. Realização: Prefeitura de Porto Alegre, financiada através do Pró-cultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Programação

11h – Baile de Danças Circulares, com os facilitadores Ana Vasconcellos, Patrícia Preiss, Janete Barcelos. (Local: Estacionamento do Centro Municipal de Cultura)

12h30 – Piquenique Dançante – Almoço com espaços de improvisação e performances de dança. (Local: Saguão, Entrada e Jardim do Centro Municipal de Cultura)

Performance “Anatomia Derivística do Lupi” – Coletivo Vôo da Pomba

“Hora do Lanche” (Eduardo D’Avila e Natália Meneguzzi)

“Cortejo” – Coletivo Cubo 1 (Daniel Aires, Fellipe Resende e Richard Salles)

14h – Workshop Estudos do Corpo – Linhas De Variação Dos Corpos – com o professor Wagner Ferraz. (Local: Auditório do Atelier Livre)

16h – Ilhotas Dançantes – Apresentações e performances de dança. (Local: Saguão e entrada do Centro Municipal de Cultura)

Grupo Reticências- Fragmento do espetáculo “Retirantes: Somos Todos Severinos”

Jackson Brum – Performance

Cia de Dança Cleber Borges – Zapatos Rotos/ Adoración/Mi Dolor (Cléber Borges e Mariana Motta)

17h30 – Café Dançante – na Sala Álvaro Moreira

Letícia Paranhos – Nude

Las Wuenísimas – Wuenissima Fusion (Bianca Bueno e Caroline Wuppel)

Daniele Zill – Concerto para Bata de Cola

Leonardo Dias e Ale Ravanello – Improvisação Inventada na Hora sem Combinar Antes

Carmen Pretto – Navega Sola

Escola de Dança Karin Ruschel – Disritmia/ Tenho que pegar

Grupo de Flamenco Silvia Canarim – Tributo a Marielle (Paula Finn e Silvia Canarim)

Cia de Dança Cleber Borges – El Adiós Tango (Cléber Borges e Mariana Motta)

18h30 – Grupo Afrosul Odomodê apresentando as coreografias “Mulheres do Maçambique” e “As Yabás”– em frente ao Centro Municipal de Cultura

19h30 – Entrega do Prêmio Açorianos de Dança 2017 – no Teatro Renascença

Com a participação:

Lauro Ramalho e João Carlos Castanha

Cia Municipal de Dança de POA – Com “Chicago” e “Footloose”

Ballet Lenita Ruschel – “Selavi”

Transforma Cia de Dança – “Um Olhar Através de”

Ballet Redenção – “Folias”

Luciana Paludo

Bruna Gomes – Reflecto

Cia Claquê – “O Verso do Avesso”

