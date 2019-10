Porto Alegre terá 5ª Corrida contra o AVC neste domingo

Porto Alegre sedia, neste domingo (27), a 5ª Corrida Contra o AVC (acidente vascular cerebral), em alusão ao dia mundial de combate à doença, celebrado em 29 de outubro. A corrida terá um percurso de cinco quilômetros por dentro do Parque Farroupilha (Redenção), com largada às 9h, e a caminhada, 2,5 quilômetros e largada às 9h15. A iniciativa é da Rede Brasil AVC, com apoio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), para promover a prevenção a partir da prática sadia da atividade física.

A programação inclui verificação de pressão arterial, peso, altura e avaliação do risco de AVC, com orientações de como reconhecer os sinais do agravo, o que fazer e como diminuir a possibilidade de ter a doença.

Os atendimentos terão a participação de médicos, residentes, estudantes de Medicina e Enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas, além de equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quem estiver no parque poderá também conhecer o Riscômetro de AVC e o Aplicativo AVC Brasil.

O AVC é a segunda causa de morte no mundo e a primeira causa de incapacidade, podendo acometer qualquer pessoa, em qualquer idade. Reconhecer os sinais de alerta e acessar rapidamente um serviço de urgência em centro de AVC diminui a chance de sequelas. A prevenção pode evitar até 90% dos casos.

Programação

9h – Corrida e caminhada contra o AVC

10h30 – Abertura da Campanha Mundial de AVC em Porto Alegre

10h45 – Início dos atendimentos

11h – Educando as crianças: lançamento da Campanha Fast Heroes no Brasil (crianças entre 5 e 8 anos serão os heróis do AVC, aprendendo a reconhecer os sinais, chamar o Samu e ensinar os familiares)

11h30 – Aula de dança (o exercício diminui o risco de AVC)

12h – Sessão de autógrafos e distribuição do livro “Tinha um AVC no meu caminho”, de Rafael Silveira

13h – Palestra “O que é o AVC e como prevenir?”

13h30 – Como reconhecer os sinais de alerta do AVC e o que fazer?

14h – Aula de dança

14h30 – Reabilitação e cuidados pós AVC: o papel da equipe multidisciplinar

15h – Encerramento

Outras informações podem ser obtidas no site do evento.