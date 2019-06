Porto Alegre terá Festa de Rua da Diversidade neste domingo

Shows de drags, dublagens, transformistas, e DJs marcarão esse domingo (16), em Porto Alegre. As atrações fazem parte da Festa de Rua da Diversidade, que reunirá figuras conhecidas da noite LGBTI gaúcha e toda a população que quiser celebrar o amor e a pluralidade. O evento será realizado na Rua da República, entre as ruas general Lima e Silva e Sofia Veloso, no bairro Cidade Baixa.

A festa acontecerá das 16h às 22h e conta com o apoio dos bares LGBTIs da região. A proposta da organização é um aquecimento para a Parada de Luta LGBTI, programada para os dias 28, 29 e 30 de junho.

A iniciativa é da Parada de Luta de Porto Alegre, com parceria da prefeitura, por meio da Unidade de Diversidade Sexual e de Gênero da Secretaria do Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE). No local, a equipe da unidade orientará sobre os procedimentos para a alteração de prenome e gênero na Certidão de Nascimento de travestis e transexuais. Os outros serviços que o município pode ofertar ao público LGBTI também serão divulgados.

