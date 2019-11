Dicas de O Sul Porto Alegre terá lanchonetes com temática extraterrestre

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Primeira loja de rua da Marciano's Prime Burguer abre 18 de dezembro no bairro Rio Branco e terá lugar para 120 pessoas e área kids de 40 m² Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma hamburgueria de outro planeta está aterrissando em Porto Alegre. Com inspiração no mundo extraterrestre, a Marciano`s Prime Burguer inaugura 18 de dezembro a primeira loja de rua, no bairro Rio Branco. O lançamento faz parte de um plano de expansão que inclui franquias por todo Brasil.

Localizada na Rua Domingos José de Almeida, número 87, a hamburgueria recebeu o investimento inicial de R$ 300 mil. Terá capacidade para atender 120 pessoas em uma casa de 330 metros quadrados, que inclui deque, jardim de inverno e dois ambientes chamados de Área 51, que podem ser reservados para confraternizações. Um dos diferenciais da Marciano’s Prime Burger será a área kids, com 40 metros quadrados e decorada com foguete e nave espacial.

“A previsão é de abrir pelo menos mais uma loja no Rio Grande do Sul até o final do primeiro semestre de 2020 e iniciar um projeto de franquias no mesmo ano, iniciando com lojas gaúchas e depois pelas principais cidades do país”, explicou o empresário Marciano Schussler.

O conceito da marca da hamburgueria surgiu a partir de uma inspiração pessoal do empresário. Depois de enfrentar bullying durante a infância devido ao próprio nome, ele decidiu reverter a situação e transformar o que o incomodava em um negócio.

Plano de expansão

Com larga experiência em gestão hoteleira, os sócios Juliana Ribeiro Leonhardt e Marciano Schussler estudaram o mercado de hamburguerias temáticas durante um ano. Em março, iniciaram uma operação com o nome Marciano’s Prime Burguer dentro do Hotel Embaixador, o qual são os administradores.

O negócio se consolidou como a primeira hamburgueria dentro de um hotel do Brasil. Especializada em hambúrgueres diferenciados e steaks, a lancheria serviu de incubadora para o grande plano da marca, que inclui lojas de bairro, lojas compactadas em containers e um projeto de delivery. Até agora, o Marciano’s Prime Burguer recebeu um total de R$ 650 mil em investimento. A nova loja, no bairro Rio Branco, deve seguir o padrão de cardápio e trazer novas receitas para os clientes, incluindo combos para crianças.

Cardápio de hambúrgueres e steaks

Para abduzir a fome dos terráqueos, o lanchonete terá menu com hambúrgueres e steaks. Todos os pedidos são feitos por meio de tablets, o que confere agilidade ao atendimento.

Os sanduíches têm nomes referentes ao mundo da ufologia e são preparados com carnes ao estilo smash burguer, prensadinhas e suculentas. Entre os mais vendidos está o que leva o nome da casa, preparado com pão brioche, rúcula, três hambúrgueres com blend de costela e vazio, queijo cheddar,bacon, cebola, vinagrete e molho da casa.

Para os vegetarianos há o Varginha, com pão de abóbora, alface roxa, hambúrguer de berinjela e aveia, queijo muçarela, tomate, rúcula, cebola roxa, pimentão amarelo e vermelho e molho de avocado. No cardápio de carnes há também assados de tiras e entrecot.

A história da hamburgueria

A ideia de iniciar a rede de lanchonetes Marciano’s Prime Burguer surgiu depois de uma conversa entre o sócio Marciano Schussler e o filho mais velho, de 17 anos. Na volta da escola do menino, ambos aproveitaram o engarrafamento no trânsito para pensar em negócios que poderiam ser lucrativos.

Passaram de carro em frente a uma famosa rede americana de fast food, e o primogênito sugeriu a criação de uma hamburgueria com o nome do pai. Marciano lembrou o quanto o nome dele era motivo de bullying no colégio e achou que o ‘odiado’ nome poderia funcionar muito bem para uma lanchonete de temática extraterrestre.

A partir da conversa, o empresário mergulhou nos estudos de hambúrgueres e de ufologia. Junto com a sócia e esposa, Juliana Ribeiro Leonhardt, começaram a estudar o mercado e as possibilidades de criação dentro do segmento da gastronomia.

A marca Marciano’s Prime Burger teve início dentro do Hotel Embaixador, em uma área criada especialmente para a lanchonete. A loja do centro atende principalmente executivos e trabalhadores que atuam na região e jovens de escolas próximas ao endereço. O cardápio tem sanduíches com nomes que se referem a casos da ufologia mundial, em especial o Incidente Roswell, no qual um objeto voador não-identificado teria caído.

Dentro do projeto de expansão da marca está o lançamento da primeira casa oficial Marciano’s Prime Burguer, no bairro Rio Branco, que ocorrerá em dezembro. Em seguida será iniciado um programa de franquias de que deve levar a marca para principais cidades brasileiras.

SERVIÇO

O que: Marciano’s Prime Burguer

Quando: 18/12

Onde: Rua Domingos José de Almeida, 87, bairro Rio Branco

Horário de funcionamento: terça a domingo,das 15h às 23h

http://marcianosburguer.com.br

