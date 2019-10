O projeto “Porto Cervejeiro” terá neste sábado a sua última edição em 2019, com visitas guiadas a empresas de pequeno e médio porte no segmento em Porto Alegre, a maioria na Zona Norte da cidade. A atividade será realizada adas 11h às 17h. Dados do Ministério da Agricultura apontam que o Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de cervejarias (186) no País, seguido por São Paulo (165).