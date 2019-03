Uma edição especial do Viva o Centro a Pé, comemora o aniversário de Porto Alegre. O passeio que terá como centro a Praça da Alfândega, será no sábado, 30, a partir das 10h. O encontro será em frente ao Santander Cultural, (rua 7 de Setembro, 1028 – Centro Histórico). O passeio será cancelado em caso de chuva. As vagas são limitadas.

