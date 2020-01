Últimas Praias do Parque de Itapuã, em Viamão, são reabertas ao público em caráter experimental

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Na Praia de Fora, o limite diário de ocupação é de até 300 pessoas. Foto: Lina Haselof/Divulgação Sema Na Praia de Fora, o limite diário de ocupação é de até 300 pessoas. (Foto: Lina Haselof/Divulgação Sema) Foto: Lina Haselof/Divulgação Sema

A UC (Unidade de Conservação) do Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, mantida pela Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura), reabriu ao público as três praias do parque: Pombas, Pedreira e de Fora.

Distante 57 quilômetros de Porto Alegre, o Parque de Itapuã é banhado pelas águas do Guaíba e da Lagoa dos Patos e abriga paisagens deslumbrantes e uma estrutura especial para quem quer curtir o verão longe da agitação do Litoral.

Segundo a bióloga e gestora da UC, Dayse Aparecida dos Santos Rocha, o projeto ainda é piloto, pois visa melhorias e adaptações. “Queremos ouvir os visitantes e, quem sabe, abrir as praias durante o ano inteiro. Estamos em uma fase de testes, estudando maneiras de adaptar a estrutura e realizar a manutenção para que a praia funcione plenamente.” Por isso, cada visitante recebe um questionário na entrada e é convidado a deixar sua sugestão.

Há mais de dez anos, as três praias não recebiam o público simultaneamente. Apenas a Praia das Pombas estava aberta. Para aproveitar, é fundamental chegar cedo, já que o número de pessoas é limitado a fim de preservar a fauna e flora locais. Todas as praias têm banheiros, vestiários, mesas para piquenique e quiosques. Na Praia da Pedreira não há água potável disponível.

Dayse destaca a importância de se valorizar o local. “A Unidade de Conservação é uma área protegida. Até esse momento, a estrutura não comportava visitação e agora aprimoramos alguns serviços, testando as funcionalidades. São paisagens que valem a pena explorar”, diz.

Serviço

Confira os dias de visitação desta semana e o limite de pessoas:

Quarta (22/1), quinta (23/1) e sexta-feira (24/1)

Praia das Pombas (limite de até 200 pessoas por dia)

Praia da Pedreira (limite de até 100 pessoas por dia)

Praia de Fora (limite de até 200 pessoas por dia)

Sábado (25/1) e domingo (26/1)

Praia das Pombas – não abrirá

Praia da Pedreira (limite de até 100 pessoas)

Praia de Fora (limite de até 300 pessoas)

Ingresso: R$ 17,75

A bilheteria funciona das 9h às 12h e das 13h30min às 17h

Horário limite de permanência: 20h

Endereço: estrada Dona Maria Leopoldina Cirne, s/nº, em Viamão

É proibido:

Circular de bicicleta nas praias

Entrar com animais domésticos

Tirar fotos para uso comercial

Alimentar os animais

Coletar qualquer tipo de vegetação

Circular nas pedras

Prática de esportes com bola ou raquete

Usar motos aquáticas ou barco

Usar churrasqueiras portáteis e fogareiros

Boias

Som alto

Barracas

