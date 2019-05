Preços da gasolina e do diesel reduzem nas refinarias a partir deste sábado

A Petrobras anunciou que reduzirá os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A partir da meia-noite deste sábado (1º), a gasolina custará R$ 0,1399 menos por litro e o diesel R$ 0,1383 menos, no valor médio às distribuidoras no Brasil.

Não é possível apontar o valor exato que os combustíveis terão nos postos, pois o preço final ao consumidor varia conforme o local e os impostos municipais e estaduais aplicados. Além disso, influenciam também custos operacionais, mão de obra e margem de lucro das empresas.

Em seu Twitter, o presidente Jair Bolsonaro deu destaque para a notícia:

– A Petrobrás informa a redução de 6,0% no preço do DIESEL e 7,2% no preço da GASOLINA. Boa noite a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 31, 2019

Definição dos valores

A Petrobras afirma que os valores são baseados no preço de paridade de importação, que é formado pelas cotações internacionais dos combustíveis somadas aos custos dos importadores. Outro ponto esclarecido pela empresa é a diferença de valores e dos próprios produtos oferecidos para as distribuidoras e para o cliente final.

Conforme a Petrobras, gasolina e diesel que vão para distribuidores “são os combustíveis tipo A, ou seja, gasolina antes da sua combinação com o etanol e diesel também sem adição de biodiesel”, já os que chegam aos postos “são formados a partir do tipo A misturados a biocombustíveis”.

