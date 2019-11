Tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto de lei que prevê o tombamento do casarão onde funciona desde 1908 a Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, na rua João Telles (bairro Bom Fim). Conforme o autor da proposta, Márcio Bins Ely (PDT), a importância do imóvel justifica a sua inclusão no Patrimônio Histórico-Cultural, Natural e Paisagístico do Município.