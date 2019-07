Começou na quinta-feira, 18, a demolição do imóvel do Município localizado na rua Baronesa do Gravataí, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Vistoria realizada por técnicos da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade e pela Defesa Civil, em 1º de julho, aponta que o teto do prédio e as estruturas internas apresentam risco de desabamento.

Deixe seu comentário: