Nessa quinta-feira, representantes do segmento cultural gaúcho deram um abraço coletivo no prédio da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. O gesto simboliza a luta para que o imóvel, de propriedade da União, seja anexado à sede do Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), a poucos metros de distância. Ambos foram construídos no início do século 20.