Prefeita de Turim recebe suposta carta-bomba

Um pacote contendo uma suposta bomba endereçado para a prefeita de Turim, Chiara Appendino, do partido antissistema Movimento 5 Estrelas, foi interceptado nesta segunda-feira (1º) pelas autoridades italianas. A suspeita provocou a intervenção do esquadrão antibombas no Palazzo Cívico, sede da prefeitura da cidade. Uma reunião que ocorria no momento foi encerrada e adiada.