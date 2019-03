As obras de implantação da nova rótula da avenida Icaraí, junto às avenidas Chuí e Divisa, no bairro Cristal, em Porto Alegre, estão concluídas. Elas fazem parte dos projetos de mobilidade da avenida Tronco. A rotatória foi ampliada, além de receber novas redes de esgoto pluvial e sanitárias, redes elétricas e de iluminação pública, calçadas e nova configuração da via pública.

