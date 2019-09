Prefeitura divulga edital para adoção do Largo dos Açorianos

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre divulgou, nesta quinta-feira (26), o edital de chamamento público para obter, analisar e classificar propostas para fins de adoção integral do espaço Largo dos Açorianos. As propostas para adoção poderão ser apresentadas até as 10h do dia 30 de outubro, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Rua Luiz Voelcker, número 55, sala 315, bairro Três Figueiras). O prazo esperado para a adoção é de 12 meses, que pode ser prorrogado.

Os principais serviços a serem realizados pelo adotante são corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d’água, recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa com placas. Contudo, o adotante poderá instalar elementos identificadores da parceria, respeitando a legislação, mediante análise da Smams. Também poderá aproveitar o local para realizar eventos e atividades institucionais.

No entanto, além do Largo, a Capital possui cerca de 590 praças e seis parques existentes para adoção por empresas ou pessoas físicas. Um total de 71 praças e três parques já foram adotados, o que constitui uma economia anual de R$ 2,2 milhões aos cofres públicos.

