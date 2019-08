A prefeitura de Porto Alegre lança nesta terça-feira, 20, a parceria com o Instituto Besouro de Fomento Social para a oferta de atividades no contraturno para 400 alunos de quatro escolas de ensino fundamental da rede municipal. O ato ocorre na Escola Mario Quintana (rua C, acesso B – Vila Castelo), no bairro Restinga, às 11h, onde será inaugurado um espaço criativo.

