O primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-ocha, renunciou ao cargo de chefe do governo militar nesta segunda-feira (15), dizendo que o país passará a funcionar como uma democracia normal depois de cinco anos de ditadura. Prayuth, ex-chefe do Exército que tomou o poder no golpe de 2014, no entanto, continuará como primeiro-ministro.

