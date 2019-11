Prêmio ABS-RS divulga os finalistas em oito categorias

O Prêmio ABS-RS concluiu a primeira fase da escolha dos destaques do ano 2019 com 1.316 votos. Os cinco mais lembrados em cada uma das oito categorias partem agora para a votação de um júri de especialistas — formado por diretores e associados da ABS-RS, jornalistas, blogueiros e formadores de opinião. São eles que elegerão os ganhadores do Prêmio ABS-RS – uma iniciativa inédita da seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), que tem o objetivo de homenagear estabelecimentos e profissionais que se destacaram pelo trabalho realizado no setor vitivinícola em 2019.

Os escolhidos serão anunciados no dia 20 de novembro, a partir das 19h, dentro da programação do 34º Encontro Nacional da Abrasel, evento que tem como parceiros o Sebrae-RS e o CIAS Innovation, e será realizado no Campus da Unisinos, em Porto Alegre (RS).

FINALISTAS DO PRÊMIO ABS-RS

Melhor Sommelier:

– Deisi da Costa

– Diego Santos

– Lucas Gomez

– Maurício Ceccon

– Thiago Borne

Melhor Carta de Vinhos:

– Cinco Cepas Vinheria

– Dionísia VinhoBar

– Fazenda Barbanegra

– Grand Cru

– Pampulhinha

Melhor Carta de Vinhos Brasileiros:

– Cinco Cepas Vinheria

– Dionísia VinhoBar

– Fazenda Barbanegra

– Spa do Vinho

– Tapiocaria Caxias

Melhor Vinícola:

– Aurora

– Casa Valduga

– Cave Geisse

– Guatambu

– Pizzato

Melhor Loja de Vinho:

– Adega Refinaria

– Adega R2 Comércio de Vinhos

– Grand Cru

– Vinhos do Mundo

– VinumDay

Melhor Experiência de Enoturismo:

– Casa Valduga

– Cave Geisse

– Enoturismo Miolo

– Salton

– Vinhos Sob as Estrelas da Estancia Paraízo

Destaque do ano de 2019:

– Adega R2 Comércio de Vinhos

– Casa Valduga

– Dionisia VinhoBar

– Guatambu

– VinumDay

Personalidade do ano de 2019:

– Adolfo Lona

– Felipe Bebber

– Jaqueline Meneghetti

– Leocir Vanazzi

– Mauricio Ceccon