O americano Charles Jackson Jr., 66, acaba de ficar multimilionário. Na terça-feira (4), ele foi buscar o prêmio de US$ 344,6 milhões (cerca de R$ 1,33 bilhão) que ganhou na loteria Powerball. Ele apostou os números com base em um biscoito da sorte que recebeu da neta. Como escolheu receber o prêmio de uma vez só, vai levar para casa US$ 223 milhões (cerca de R$ 860 milhões).

