O prêmio principal do NFG (Programa Nota Fiscal Gaúcha), no valor de R$ 50 mil, foi para o município de São Leopoldo, na Região Metropolitana. O sorteio referente a setembro foi realizado nesta quinta-feira (26), em Porto Alegre. As premiações desta edição somam R$ 400 mil. Outros 100 cidadãos foram sorteados com R$ 1 mil e 500 prêmios de R$ 500. Estavam na disputa 14.045.765 bilhetes fiscais.

