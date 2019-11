Presidente Bolsonaro revela convite do técnico Renato Portaluppi para assistir partida na Arena Palmeiras

*Valéria Possamai

O presidente Jair Bolsonaro revelou, por meio de uma live no Facebook, ter recebido um convite do técnico do Grêmio Renato Portaluppi para assistir a partida da próxima rodada, no dia 24, quando o tricolor gaúcho enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque.

“Conversei ontem com Renato Gaúcho, e ele me convidou ao jogo Palmeiras e Grêmio em São Paulo, no domingo. Vai ficar um pouco difícil, se tiver algum evento domingo, para não falarem que eu fui a São Paulo só para ver jogo, a gente assiste ao jogo e volta segunda-feira para cá”, afirmou o presidente durante a transmissão em vídeo.

Em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, após comandar o treino do elenco, o próprio Renato confirmou o convite e revelou admiração por Bolsonaro: Ele falou que faria o possível. Não é porque ele torce para o Palmeiras, ele é presidente do Brasil, torce por todas as bandeiras. Ele gosta de futebol, do esporte, ele vem fazendo bom trabalho. Eu não sou advogado dele, mas tenho certeza que se tem uma pessoa que vai mudar o Brasil é o Bolsonaro.”

Antes de enfrentar o Palmeiras, o tricolor entra em campo, neste domingo, para enfrentar o Flamengo, na Arena do Grêmio.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas