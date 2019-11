Grêmio tem treino com parte fechada, mas com time encaminhado para pegar o Flamengo

*Valéria Possamai

Mesmo com o feriado da Proclamação da República, este 15 de novembro foi de trabalhos no CT Luiz Carvalho. Na busca pela vaga direta direta para Libertadores do próximo ano, o Grêmio realizou a penúltima atividade nesta manhã antes do enfrentamento com o Flamengo. O duelo contra os cariocas ocorre no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar do treino ter sido realizado com a maior parte com os portões fechados, o time gremista está praticamente confirmado para pegar o rubro-negro. Sem Kannemann e Matheus Henrique, além de Phelipe Megiolaro, que servem às suas seleções, o time deve seguir com David Braz, na defesa, e Darlan, no meio-campo. De volta aos último treinos, Michel também figura com opção na volância, mas deve começar no banco de reservas.

Assim, a provável escalação do Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, David Braz e Cortez; Maicon, Darlan, Alisson, Luciano e Everton; Tardelli.

No trabalho desta sexta-feira, quando os jornalistas tiveram acesso, o elenco realizava um treino coletivo, com os atletas divididos em três times.

Ainda neste sábado, o grupo tem última atividade marcada antes do enfrentamento.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas