Presidente da Câmara manda retirar mulher que mandou beijos aos deputados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), determinou nesta segunda-feira (10) a retirada das galerias do plenário da Casa de uma mulher que protestava contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece um teto para os gastos públicos da União porque ela estava mandando beijos aos deputados. A manifestante é integrante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte) de Chapecó (SC).

Tratada pelo Palácio do Planalto como prioridade para reequilibrar as contas públicas, a PEC deve ser votada em primeiro turno na Câmara nesta segunda-feira.

Em meio à sessão que analisa o texto proposto pelo governo Michel Temer, Rodrigo Maia pediu silêncio às pessoas que ocupavam as galerias porque estavam atrapalhando o discurso do discurso do Marcus Pestana (PSDB-MG).

Neste momento, o presidente da Câmara repreendeu a sindicalista catarinense, cobrando que ela respeitasse os trabalhos da Casa. “A senhora, por favor, respeite o parlamento. Se a senhora não quiser respeitar, a senhora pode se retirar daí”, ressaltou Maia.

Diante da intervenção, a manifestante começou a mandar “beijinhos” ao presidente da Câmara. “Como é que é? Por favor, retirem aquela senhora da galeria”, ordenou Maia, irritado com o deboche da manifestante. “Aquela que fica mandando beijinho”, especificou o presidente da Câmara. “Aquela senhora vai sair, nem que eu tenha que parar a sessão e reiniciar mais tarde”, ameaçou.

“Isso é medo do povo!”, gritou uma parlamentar da oposição.

“Isso não é medo do povo, é respeito ao parlamento”, rebateu uma deputada governista.

Com a ordem de Rodrigo Maia, os policiais legislativos foram às galerias e retiraram a manifestante que havia enviado beijinhos para o plenário. Apesar do episódio, a sessão prosseguiu sem tumultos e Marcus Pestana pode retomar seu discurso. (AG)

