Presidente da França defende que G7 discuta incêndios na Amazônia   com urgência

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a cúpula do G7 — que inclui Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido — deve discutir a questão dos incêndios na Amazônia com prioridade. O encontro da cúpula está previsto para este final de semana, no sudoeste francês, em Biarritz, cidade do sudoeste francês.

Em sua conta oficial do Twitter, Macron afirmou: “Nossa casa queima. Literalmente. A Amazônia, o pulmão de nosso planeta, que produz 20% de nosso oxigênio, arde em chamas. É uma crise internacional”.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

Além de Macron, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também cobrou proteção à floresta, que queima há cerca de 18 dias. Guterres afirmou estar profundamente preocupado com os incêndios florestais na Amazônia, e reforçou que não podemos mais arcar com os danos para uma das maiores fontes de oxigênio e biodiversidade do mundo.

I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.

The Amazon must be protected.

— António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2019