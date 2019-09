O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, visitou Michel Temer na quarta-feira (25), em SP. Ele agradeceu artigos do ex-presidente defendendo a advocacia e fez um convite para que ele fale no Conselho Federal da OAB, em novembro, sobre a inclusão das prerrogativas da profissão na Constituição. Temer foi deputado constituinte em 1988.

