O presidente do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, recebeu em audiência nessa segunda-feira os deputados estaduais Jeferson Fernandes (PT), Luciana Genro (PSOL), Gerson Burmann (PDT) e Eric Lins (DEM). Na pauta do encontro, a greve dos servidores do Judiciário, que reivindicam reajuste salarial e outros itens.