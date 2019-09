Presidente Jair Bolsonaro embarca para Nova York para discursar na ONU

O presidente Jair Bolsonaro embarcou, na manhã desta segunda-feira (23), para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O avião com a comitiva presidencial partiu da Base Aérea de Brasília por volta das 7h e a chegada está prevista para as 14h55.

Bolsonaro tem encontro confirmado nesta terça (24) com o secretário-geral da ONU, António Guterres. No mesmo dia, acontece seu pronunciamento na Assembleia Geral. Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil fazer o discurso de abertura, seguido do presidente dos Estados Unidos.

A agenda também inclui, segundo o Palácio do Planalto, um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda não há detalhes sobre a pauta.

Bolsonaro tem dito que defenderá a “soberania nacional” e a atuação do governo na Amazônia em seu discurso de abertura.

Pela agenda, o presidente da República retorna ao Brasil na quarta-feira (25). Entre outras pessoas, integram a comitiva do presidente a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o médico Ricardo Camarinha, que avaliou o quadro clínico de Bolsonaro nesta semana.

Segundo o acervo da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, Jair Bolsonaro será o oitavo presidente brasileiro a discursar na Assembleia Geral da ONU – o primeiro foi João Baptista Figueiredo, em 1982.

Além de Bolsonaro e Figueiredo, também discursaram no debate geral da assembleia da ONU os ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney. No total, de 1982 a 2018, foram 20 discursos de presidentes brasileiros.

