Presos dois irmãos empresários por crimes como destruição de documentos e lavagem de dinheiro em Três Coroas

Na manhã desta sexta-feira (1º), a Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão e prendeu preventivamente dois irmãos empresários por crimes falimentares, destruição de documentos, duplicata simulada e lavagem de dinheiro.

A ação, realizada pelas Delegacias de Polícia de Três Coroas e Igrejinha, em conjunto com o Ministério Público, foi resultado da Operação Ventania, que tem como objetivo apurar as fraudes praticadas no curso de processo de recuperação judicial de uma empresa no município de Três Coroas.

Segundo o delegado Ivanir Caliari na residência dos indivíduos foram apreendidos dois veículos, uma espingarda calibre .22, valores em dinheiro, documentações, computadores e celulares.

“A empresa vinha passando por dificuldades financeiras, tendo entrado com um processo de recuperação fiscal neste ano. No dia 30 de setembro, cerca de 40 funcionários foram surpreendidos ao chegar para trabalhar, encontrando as portas da empresa fechadas com cadeados e correntes, sendo que todos estava recebendo o pagamento em dia até o momento. Após investigações, constatou-se que foram levados do interior da fábrica boa parte dos maquinários do local, avaliados em cerca de 3,5 milhões de reais. O furto ocorreu na madrugada dos dias 28 até o dia 30 de setembro deste ano”, relatou o delegado.

“Além disso, foi constatada a destruição de documentações e a supressão do sistema de videomonitoramento interno do estabelecimento. Em imagens obtidas junto a câmeras de vizinhos e por intermédio do monitoramento de vídeo de Três Coroas, foi possível flagrar caminhões vinculados à empresa saindo carregados do interior da fábrica”, concluiu Caliari.