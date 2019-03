Presos precisam de oportunidades de ressocialização, defende Moro

O Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou que estudará formas de apoiar a ampliação da metodologia de ressocialização de presos, utilizada pelas Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs). A ressocialização consiste em uma alternativa ao sistema prisional tradicional. As Apacs trabalham com um método próprio, estimulando o envolvimento voluntário da sociedade nos esforços de recuperação dos presos. No interior das unidades, não há agentes penitenciários armados nem policiais. Os presos ficam com as chaves das celas e cuidam da segurança e da disciplina do local.

Morro ressaltou, ao visitar a sede, que “é uma experiência extremamente interessante de recuperação, de ressocialização de presos”. Para ele, quem comete um crime deve ser responsabilizado, mas é papel da sociedade garantir que a pena a ser cumprida sirva também para recuperar o detento e prepará-lo para se reinserir na comunidade, após voltar ao convívio social.

O ministro esteve na unidade, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte,a convite da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é uma entusiasta do projeto das Apacs.

