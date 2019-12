Leandro Mazzini Governo vai direcionar milhões para a prevenção, fiscalização, combate e controle do desmatamento ilegal

Por Leandro Mazzini | 18 de dezembro de 2019

Texto foi validado pelo presidente sem vetos; reforma inclui reestruturação da carreira das Forças Armadas. (Foto: Alan Santos/PR)

Para não ser acusado de esnobar os sem-terra, o presidente Jair Bolsonaro reservou a tempo, no Orçamento federal para 2020, R$ 175 milhões para regularização fundiária nos Estados da Amazônia Legal. E mais R$ 75 milhões nas fronteiras da mesma região. A questão das queimadas pesou na decisão também. Vai direcionar, a priori, R$ 280 milhões para “prevenção, fiscalização, combate e controle do desmatamento ilegal”.

Agora, vai

O Governo, no apagar de 2019 em cima da hora, enfim, garantiu no Orçamento R$ 1,02 bilhão para a Previdência Rural.

Agora, vai 2

Não é o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que todos os anos errou sua previsão. É a turma que move a economia: O Brasil cresce 2,5% em 2020. É o que preveem os industriais da CNI.

Café fresco

Os produtores de café tiveram um ano péssimo. A safra vai fechar com 20% de baixa em relação ao ano passado. Muito pela redução da área de plantio, informa a Conab.

Museus do Executivo

O Palácio vai tirar o Museu Nacional da administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contam as portas entreabertas do terceiro andar. Isso sinaliza o Decreto 10.175, que cria o Grupo de Trabalho interministerial sobre Museus Federais, sob tutela do Executivo, com membros nomeados do Ministério da Educação, Secretaria da Cultura e uma penca de militares. No primeiro trimestre haverá novidades.

Coutinho largado

Considerado um mito político na Paraíba, Ricardo Coutinho vai ter um Natal complicado depois que o desembargador Ricardo Vital autorizou sua prisão preventiva. O PSB divulgou nota oficial defendendo a inocência dele, pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. O ex-governador é acusado de desviar R$ 134 milhões da saúde no período de 2011 a 2018 quando comandou o Estado.

Calvário eleitoral

O presidente da legenda, Carlos Siqueira, parece desconhecer os detalhes da operação Calvário deflagrada pela Polícia Federal. A decisão da Justiça está amparada em provas como gravações telefônicas de Ricardo Coutinho com aliados seus combinando a divisão dos valores das propinas. O diretório o largou de mão e foca nas eleições.

Águas…

O deputado estadual do Paraná Luiz Guerra (PSL) apresentou um projeto que promete polêmica: que o Governo do Estado autorize a concessão das Cataratas do Iguaçu. Mas já é concedida, não? Sim, pelo ICMBio, do Governo Federal. É quiprocó de décadas.

…da discórdia

Um fazendeiro espanhol, então proprietário daquela beleza toda, cedeu as terras à União em carta. Mas o ex-governador Beto Richa registrou em cartório, há poucos anos, como patrimônio e posse do Paraná. Vem muita água (ou cascata) aí, de todos os lados.

Bombeira no clã

A ministra do TCU Ana Arraes atuou de bombeira no clã e acalmou os ânimos do filho Antônio Campos (Tonca) e do deputado federal João Campos, filho do saudoso Eduardo, contam fontes ligadas à família. Por ora, nada de denúncia de Tonca à PGR contra o parlamentar, como prometeu.

Natal do Despolarizar

A ONG Politize! lança na sexta-feira um manual pertinente para tempos de debates políticos e ideológicos polarizados. Para arrefecer os ânimos dos brasileiros no Natal, vai criar o projeto Despolarize, com orientações para seus principais propagadores.

TV Escola

Em nota à Coluna, o MEC informa que o contrato de gestão com a Associação de Educativa Roquette Pinto, que gere a TV Escola, encerra no fim deste ano e não será renovado. O MEC quer fazer suas próprias produções – como citamos, a cúpula tentou contratar a turma demitida, que ficou fiel à gestão atual da emissora.

