Prévia de vendas da agricultura familiar indica alta de 29% em quatro dias

O boletim diário de vendas da 19ª Feira da Agricultura Familiar da Expointer, divulgado nesta quarta-feira (30), apontou que os negócios continuam crescendo no setor. Nos quatro primeiros dias de vendas, os expositores faturaram R$ 912,2 mil, cifra 29% superior aos negócios no mesmo período do ano passado. “A diversidade de produtos é um atrativo importante para o consumidor, além de fatores como o tempo bom, a facilidade para circular pelo pavilhão, a qualidade dos produtos e a segurança alimentar oferecida pela agroindústria familiar”, analisa o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcisio Minetto.

Se analisado separadamente, o quarto dia de feira apresenta forte alta em relação a 2016, com incremento de 65,2%. Para o diretor de Agricultura Familiar e Agroindústria da SDR, José Alexandre Rodrigues, a criatividade para oferecer novos produtos e a percepção das agroindústrias sobre as necessidades do consumidor também contribuem para as boas vendas. “Uma mostra disso são agroindústrias oferecendo itens como biscoitos sem glúten e lactose e queijo sem lactose”, exemplifica o diretor.

O Pavilhão da Agricultura Familiar apresenta a produção de 201 empreendimentos familiares, que congregam o trabalho de 1.340 famílias de 118 municípios gaúchos. O público pode percorrer 198 estandes (145 agroindústrias familiares, 47 expositores de artesanato rural e indígena, plantas e flores e seis empreendimentos do estado de Minas Gerais), além de quatro cozinhas. O local valoriza os agricultores credenciados no Programa Estadual de Agroindústria Familiar.

