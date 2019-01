Primeira eliminatória do 4º Torneio de Bocha na Areia decide as duas primeiras duplas que disputarão a final em Atlântida, em fevereiro

No último sábado (20), onze duplas reuniram-se na Asserbocha (Associação de Bocha) de Nova Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, para disputar a primeira eliminatória do 4º Torneio de Bocha na Areia. A iniciativa é da Rede Pampa de Comunicação em parceria com a SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida) e Sistema Fecomércio/SESC-RS.

Durante a manhã e a tarde as duplas dividiram-se para jogar nas duas quadras instaladas na Asserbocha, que já soma um grande número de troféus conquistados em outras competições pelo litoral. A Associação está localizada na rua Porto Alegre, em Nova Tramandaí, próximo à Beira Mar. O presidente da Asserbocha, Antônio de Jesus, acredita que o Torneio é um evento único que possibilita reunir pessoas de Cidreira, Pinhal, Quintão e também outras regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como no caso do presidente da Federação Brasiliense de Bocha, Lidio Coradin, que saiu de Brasília para visitar os amigos que foram participar do evento.

As melhores colocações ficaram com Douglas e Rodrigo (1º lugar) e Roger e Joelson (2º lugar), que levantaram troféus do Torneio de Bocha na Areia e receberam medalhas de mérito. O terceiro lugar, composto pela dupla Idemir e Valério, apesar de não ir concorrer a final em Atlântida, no dia 09 de fevereiro, também recebeu premiação.

O diretor de esportes da Associação, Cleo da Silva Nascimento, destacou a participação dos associados em outros campeonatos no Litoral Norte e o interesse das pessoas em jogar bocha. “O esporte é muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul e ficamos muito felizes de poder contribuir com a sua propagação”, afirma. Ele também agradeceu aos organizadores de fecharem esta primeira etapa com o clube. “É muito bom ver a turma reunida, pois além dos jogos, o momento é de descontração e diversão ao lado de pessoas queridas”, explica Nascimento.

Durante a tarde as pessoas que foram assistir aos jogos participaram de um churrasco.Famílias e amigos das duplas competidoras estiveram presentes para torcer e compartilhar dos resultados finais. A próxima eliminatória do 4º Torneio de Bocha na Areia acontecerá no próximo sábado (26), na quadra da SABA Campestre, em Atlântida. As etapas acontecerão até o dia 05 de fevereiro por outras praias até chegar a finalíssima, que ocorre no dia 09 de fevereiro também na SABA Campestre, na avenida Interbalneários, em Atlântida. (Marysol Cooper / O Sul)

