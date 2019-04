Príncipe Harry e Meghan Markle entram no Instagram

Por Isadora Aires

Sussex Royal. Esse é o nome do Instagram conjunto entre príncipe Harry e Meghan Markle, que entraram na rede social nesta terça-feira (2). Com a descrição de “Conta do Instagram Oficial do Duque e da Duquesa de Sussex” e uma foto com um logo que une as letras “M”, de Meghan, “H”, de Harry e uma coroa representando a realeza, os dois já contam com mais de 700 mil seguidores.

Na primeira postagem, escreveram: “Bem-vindos ao nosso Instagram oficial; esperamos compartilhar o trabalho que fazemos, as causas que apoiamos, anúncios importantes e ter a oportunidade de dar luz à assuntos essenciais. Nós agradecemos pelo seu apoio e seja bem-vindo ao @sussexroyal”. Além da foto do logo oficial, a postagem conta com fotos do casal – juntos ou separados – com as causas que apoiam.

Só nos resta acompanhar os pombinhos, né? Fofos!

