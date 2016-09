Privatizada, CEEE poderá render R$ 5 bilhões

Foco de constantes preocupações em sucessivos governos, a gestão da CEEE Distribuidora poderá se tornar solução para alguns dos problemas financeiros do Estado, seu maior acionista. Embora 33% do capital da chamada CEEE-D pertençam à Eletrobras, a privatização da empresa está facilitada desde a edição da Medida Provisória 735, presidente Michel Temer, para viabilizar a privatização de empresas estatais de energia elétrica, como é o caso da empresa gaúcha.

Temer apenas tocou para a frente a MP que já estava pronta para Dilma Rousseff assinar, quando ele assumiu interinamente o governo. O mercado avalia a CEEE-D com o mesmo porte da Celg Distribuidora em Goiás, a Celg D. O governo goiano avalia a empresa em R$ 5 bilhões, e a avaliação para o edital de privatização projeta um lance mínimo de R$ 2,8 bilhões.

De elefante branco a solução?

Considerado por muitos anos como um elefante branco, o Estádio Municipal de Cidreira Luiz Braz Sessim, popularmente conhecido por Sessinzão, é citado hoje por todos os candidatos à prefeitura como a esperança de transformar o município em grande polo esportivo e de serviços do Litoral Norte.

Ex-prefeito da cidade, Eloi Sessim, que não é candidato à prefeitura, mas apoia sua mulher, Aline Sessim, candidata a prefeita, disse ontem à coluna que, “passados tantos anos, agora as pessoas começam a avaliar o crime cometido com a cidade, ao abandonar o estádio, que poderia ter mudado completamente a história de Cidreira. Mas os discursos da campanha mostram que a realidade agora é outra. Nenhum candidato rejeita o estádio, e todos estão prometendo reabri-lo”.

Padilha: “Judiciário fala por si”

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, não quis comentar as denúncias do procurador da República Deltan Dallagnol contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Padilha, que é advogado, avaliações sobre as acusações apresentadas pelo Ministério Público Federal devem ficar restritas ao Poder Judiciário. “O Judiciário fala por si”, disse Padilha.

Retorno de policiais civis e agentes penitenciários

O chefe da Polícia Civil gaúcha, Delegado Emerson Wendt, disse ontem que vê com simpatia o projeto do deputado Pedro Pereira (PSDB) que autoriza o retorno à ativa de policiais civis e servidores penitenciários aposentados. Com o retorno, os servidores receberiam 30% do subsídio. O projeto aguarda parecer do líder do governo, deputado Gabriel Souza (PMDB), na Comissão de Constituição e Justiça.

Deltan Dallagnol: “Não foi dita a frase”

“Não foi dita a frase: ‘Não temos provas, mas temos convicção’. Essa frase foi inventada contra a Lava-Jato, num contexto de guerra de comunicação. Em diversos momentos, o que a força-tarefa afirmou é que a acusação está baseada em amplas provas.”

Deltan Dallagnol

