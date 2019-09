O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, falou sobre os procedimentos da oferta pública do Banrisul, em reunião na Assembleia. “Este é um momento muito propício. O governo do Estado identificou uma janela de oportunidades para buscar uma receita que pudesse ajudar no fluxo de pagamentos de passivos, liberando o caixa para demais gastos”, disse o secretário.

Deixe seu comentário: