Procon divulga preços do gás de cozinha

O Procon de Porto Alegre divulgou nessa terça-feira um levantamento sobre os preços do gás de cozinha na Capital. Após visita a 37 estabelecimentos, constatou-se que o botijão de 13 litros tem valores entre R$ 62,90 e R$ 78,00. Com tele-entrega, a faixa vai de R$ 70 a R$ 87,90. Já para o botijão de 45 litros o preço ficou entre R$ 260 a R$ 330 (R$ 290 a R$ 305 com tele-entrega).

