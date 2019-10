A prefeitura de Porto Alegre publicou a mais recente pesquisa de preços de medicamentos do Procon Municipal. Realizado entre os dias 25 e 29 em cinco redes de farmácias, o levantamento abrange 20 produtos, incluindo remédios para doenças crônicas como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Mais informações na página do órgão no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.