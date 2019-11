Uma professora da rede municipal de Sinop, a 503 km de Cuiabá (MT), procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência por agressão. Segunda educadora, a mãe de um aluno a xingou por não concordar com as notas baixas do filho. Segundo a profissional, a mãe já havia sido alertada sobre a situação do filho, incluindo o baixo desempenho nas provas.