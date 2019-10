Milhares de professores em greve ocuparam as ruas do Centro de Chicago, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (23) em protesto por melhores condições de trabalho, como redução no número de alunos em sala de aula e mais contratações de funcionários de apoio. A categoria paralisou as aulas pelo quinto dia letivo consecutivo. A greve deve continuar nesta quinta-feira (24).