O presidente Jair Bolsonaro foi pauta do programa humorístico alemão “Extra 3”, exibido pela emissora de televisão estatal “NDR”. No episódio, exibido na quinta (15) o presidente brasileiro é criticado principalmente por conta da política ambiental do governo e o desmatamento da Floresta Amazônica. Bolsonaro foi chamado de “o idiota de Ipanema” e “Trump do samba”.

