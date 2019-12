Notas Mundo Proibição da OMC de tarifas para comércio digital é prorrogada

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) concordaram nesta terça-feira (10) em renovar por seis meses uma moratória de 20 anos sobre a fixação de tarifas no comércio digital, aliviando temores de que as pessoas teriam que pagar impostos sobre e-books e softwares pela primeira vez. A moratória do comércio digital é estimada em 225 bilhões de dólares por ano.

