O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, e a equipe que está estruturando o projeto de concessão do Mercado Público, reuniram-se, nesta quarta-feira (25), com aproximadamente 40 permissionários do local para apresentar o plano e responder aos questionamentos que estão surgindo na consulta pública, iniciada na quinta-feira (19), e que segue até 7 de outubro.

