Projeto Novas Caras apresenta o espetáculo “O polvo”

Dando continuidade ao Projeto Novas Caras, a Sala Álvaro Moreyra, em Porto Alegre, recebe o espetáculo “O polvo”. As apresentações acontecem todas as terça-feiras do mês de junho, a partir do dia 4, sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 a meia-entrada, podendo ser comprados uma hora antes da apresentação na bilheteria do Centro Municipal de Cultura.

